Eugenio Corini è intervenuto in mixed-zone al termine della sconfitta contro la Reggina.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Ci hanno messo in difficoltà pressando alto e facendo gol su calcio d’angolo. Nella prima parte del primo tempo erano molto pericolosi. Nella seconda parte abbiamo fatto meglio e li abbiamo limitati. Il gol di Menez ha spezzato l’inerzia della partita. Dobbiamo migliorare individualmente, il percorso atletico dei tanti che arrivano da preparazioni diversi. Dobbiamo diventare squadra. Sapevamo che in questo periodo avremmo concesso qualcosa in più alle avversarie. Ma siamo convinti che queste esperienza dolorose ci aiuteranno a crescere. Mancando anche Broh eravamo limitati a centrocampo, l’idea era quella di iniziare un percorso. Ci sono ragazzi che hanno giocato poco nelle loro vecchie squadre. Devo fare delle scelte per crescere dal punto di vista tattico ma anche personale. Come si riparte? Domani saremo pronti per preparare la sfida di venerdì, affronteremo la settimana con calma andando ad analizzare le coswe in cui abbiamo faticato, migliorando sotto tutti i punti di vista. Problema di lucidità? Quando si costruisce una casa bisogna mettere le fondamenta e se piove forte a volte i lavori rallentano».