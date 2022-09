Come riportato da “CityNow.it” è partita subito forte la prevendita dei biglietti per Reggina-Palermo.

Una risposta esaltante quella dei tifosi amaranto che, dopo il grande esordio con il Sudtirol e quasi 12.000 spettatori, stanno continuando con una massiccia partecipazione anche per questo secondo incontro tra l’altro sempre dal fascino particolare. In chiusura della seconda mattinata, sono già 3000 i biglietti venduti, numero destinato a crescere ed anche di molto nelle prossime ore. Sorpresa in biglietteria nel pomeriggio con la presenza di Canotto e Colombi. Aperta anche la prevendita per il settore ospiti, dove si attendono altri 1000 spettatori.