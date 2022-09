Nei giorni scorsi si era sparsa la voce in casa Reggina su una presunta lita tra dirigenti amaranto. È intervenuto il patron Marcello Cardona ai microfoni di “Radio Antenna Febea” per chiarire la situazione:

«Avevo dato indicazioni di non parlarne, ma non per qualcosa, semplicemente perchè si dovrebbe replicare eventualmente a cose reali, questa non lo è. Ho letto due articoli negli ultimi giorni e sono rimasto esterrefatto. Ho letto anche l’intervista del nostro Ds che, invece, ha detto delle cose corrette e vere. Quando si parla dello stato di salute del nostro amato DG Gabriele Martino, professionista esemplare e non lo dico io ma la sua carriera, sottoposto ad intervento con l’apertura di due arterie, anche io che non sono un medico so bene che le problematiche non nascono da ieri, ma si trascinano da tempo e lui aveva avuto problemi anche in passato. Trasformare questo serio problema, facendo credere che in questa società vi sia stato un incontro di pugilato, da un lato mi viene da ridere, dall’altro da riflettere ed anche molto. Qui siamo di fronte ad un soggetto rispetto ad una moltitudine che ha detto delle cose non vere, inesistenti. Aggiungo che se una notizia viene data dal TG1 ha un senso, se la dice Telecappero di Lampedusa ne ha un altro. Ecco, inquadriamola bene, parliamo di articoletti non veri e non ne darei grande importanza».