Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista di Reggina-Palermo.

Il tecnico rosanero ha replicato alle dichiarazioni di Antonio Cassano nei giorni scorsi (CLICCA QUI per leggerle):

«A Cassano rispondo che quando fai questo mestiere devi accettare le critiche. Non mi interessa, rispetto le opinioni ma non mi interessa andare a controbattere e non andare ad un livello. Sono felice di rappresentare il Palermo e lo farò al meglio con i miei collaboratori».