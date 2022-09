Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista di Reggina-Palermo.

Ecco le parole del tecnico:

«Sabato possiamo riscattarci, la delusione dovrà diventare energia. La Reggina è forte e ha entusiasmo. Hanno giocatori di qualità ed esperienza. Sarà un bel test. La personalità per affronterà certe partite non ci manca. I gol presi sono diversi. La palla l’aveva l’Ascoli è in determinate situazioni devi lavorare su alcune cose. L’Ascoli sul secondo gol ha fatto una grande azione di qualità. Su questa cosa abbiamo lavorato e lavoreremo ma la squadra era schierata e potevamo fare meglio. Sono situazioni che capitano anche e sulle quali dobbiamo lavorare. Ci vorrebbe più attenzione in certi momenti della stagione, giocare alle 14 non è semplice, ci siamo allenati su questo orario per abituarci. È un cambiamento radicale. Stiamo facendo al meglio per affrontarla da questo punto di vista. La Reggina ha spinta con i terzini, Crisetig è uno dei giocatori più importanti della categoria. Menez è un talento. Sanno giocare, riempiono bene il campo. Dobbiamo fare una prestazione di alto livello. Con Inzaghi ci siamo confortanti diverse volte. A Brescia dissi che è importante come allenatore. Li trovai una squadra allenata bene. Lo stimo. È un professionista e umile ripetendo dalla C dopo il Milan. Lo stimo anche come persona e si sta costruendo una carriera al meglio».