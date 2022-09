Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei suoi contro il Pisa.

Ecco le sue parole:

«Forse dovevamo chiuderla prima, poi loro hanno provato a crearci difficoltà. Siamo stati bravi, abbiamo ribattuto colpo su colpo, sono molto soddisfatto dell’atteggiamento di chi è subentrato, ma dobbiamo proseguire così, e difficoltà non mancheranno. Qualche difficoltà era da mettere in conto, avevamo di fronte una squadra costruita per andare in A. Con i cambi abbiamo avuto quelle forze che sono mancate, andiamo avanti così. Io vicino al Pisa? C’è stato il ballottaggio con Maran, ma ho grande stima della società nerazzurra. Pensavo di stare fermo in questa stagione, poi sono stato fortunato perché ho trovato una società comwe la Reggina. Primi in classifica? Non la guardo, il campionato è iniziato da poche giornate. Non dobbiamo montarci la testa, io penso che Genoa e Cagliari hanno delle rose che avrebbero potuto salvarsi in A».