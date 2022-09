L’allenatore del Cosenza Davide Dionigi, al termine della gara persa dai suoi 0-1 contro il Bari ha parlato così in conferenza stampa:

«Paradossalmente noi abbiamo creato tanto. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Probabilmente il miglior primo tempo di quest’anno. Nella ripresa ci abbiamo provato, ma ci è mancata lucidità. Abbiamo fatto sempre la partita, ci siamo trovati in svantaggio così. Il gol subito a tempo scaduto ci ha un po’ destabilizzati. Dispiace per il risultato, secondo me immeritato. Abbiamo rischiato poco e creato tanto. Bisogna aumentare ulteriormente la mole di gioco e le palle da gol. Giochiamo con tanti attaccanti, con Florenzi e Brescianini che sono centrocampisti offensivi abbiamo cinque giocatori bravi nella fase di finalizzazione. Calò ha buone doti di palleggio, deve trovare ancora la condizione. Con questi caldi non è semplice raggiungere una condizione ottimale. Siamo una squadra e dobbiamo agire in blocco, compreso Brignola. C’è bisogno di sacrificio da parte di tutti. Nel calcio di oggi non ti puoi permettere di lasciare alcun uomo dietro la linea della palla. Dovevamo essere maggiormente intelligenti nella gestione di alcune fasi di possesso. Il Bari oggi è stato bravo. Ha una precisa identità, un gioco definito con uomini pronti. Per me ha tutte le carte in regola per puntare ad obiettivi importanti. Sotto l’aspetto sentimentale è sempre bello ritrovare questa squadra».