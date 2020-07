Come riportato da “TuttoReggina.com” il club amaranto sarà costretto a “disfarsi” di tanti calciatori attualmente in rosa che hanno contribuito alla cavalcata verso la B. Ecco i calciatori in uscita dall’organico amaranto, compresi Zibert e Baclet, tornati per fine prestito, con gli ultimi aggiornamenti:

PORTIERI: Guarna

DIFENSORI: Marchi, Blondett, Rubin

CENTROCAMPISTI: De Francesco, Nielsen, Paolucci, Zibert

ATTACCANTI: Corazza, Sarao, Doumbia, Baclet