Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, presunta combine nella gara di serie D tra Picerno e Bitonto giocata il 5 maggio 2019 e finita 3-2. Rinviato a giudizio il Bitonto e qualche suo tesserato. La gara infatti, sarebbe stata volutamente persa da parte dei giocatori bitontini, tra cui gli attaccanti Patierno e Picci. I giocatori avrebbero concordato una cifra complessiva di 25mila euro, da dividere con il resto del gruppo. La Procura Federale ha disposto un rinvio a giudizio per la società pugliese e per i giocatori Patierno, Picci, Anaclerio, De Santis (Vincenzo e Nicola), Fiorentino, Montrone e D’Aucelli. Indagati anche il presidente del Bitonto Rossiello e il dg del Picerno Mitro. Si è ritenuto, si legge nel comunicato, “di non dover disporre lo stato di archiviazione del procedimento“. Il Bitonto, che qualche mese fa aveva festeggiato la promozione in C rischia adesso la retrocessione d’ufficio: e a sognare, adesso sarebbe il Foggia.