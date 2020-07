Aveva firmato addirittura un pre-contratto con il Trani Antonio Picci, ma poi il clamoroso ribaltone. L’attaccante andrà al Martina Franca. Ecco cosa ha scritto su Facebook:

“È davvero complicato trovare delle parole in questo momento. Mi preme di cuore ringraziare tutta Trani e i tranesi per tutto l’affetto avuto nei miei confronti,per avermi sopratutto sopportato e sostenuto sempre! Sono orgoglioso e felice di vedere tanto entusiasmo e gioia in città per questo nuovo progetto che spero e mi auguro di cuore porterà Trani nelle categorie che vi competono. “Purtroppo a volte le storie d’amore non possono continuare per varie vicissitudini che vanno oltre il calcio,ma almeno per me non cambierà niente nei vostri confronti e chi mi conosce bene lo sa! Ringrazio tutti i miei ex compagni e mister per la splendida annata compiuta partendo dal niente, e ringrazio di cuore anche la nuova proprietà Sly per interesse e sopratutto vicinanza mostrata da sempre nei miei confronti!”.