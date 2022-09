Intervistato da “Sportmediaset” il padron della Reggina, Cardona ha parlato così della squadra e di Inzaghi:

«Vedere lavorare Inzaghi ed il suo staff è una cosa incredibile. Precisione, rigore e meticolosità. Abbiamo giocatori importanti, ma il nostro valore è aggiunto è Pippo Inzaghi ed il suo staff. Obiettivi? La possibile promozione in Serie A non l’abbiamo nominata. Ci aspettavamo che la squadra giocasse bene, non così bene, ma noi volevano un gioco entusiasmante e che stupisca la gente che viene a vederci».