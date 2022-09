Il regolamento non prevede che Juventus-Salernitana si possa rigiocare, ma il presidente dei campani Danilo Iervolino ha aperto a questa possibilità.

Ecco le sue parole rilasciate a “Radio Kiss Kiss Napoli”: «L’errore arbitrale in Juventus-Salernitana? Se i bianconeri vogliono rigiocarla, per noi non c’è problema».

Successivamente a “Il Corriere dello Sport” il patron ha precisato: «A caldo avevo l’amaro in bocca, ma poi rivedendo la partita penso che sia andata bene così. La Juve non molla mai ed è stato un match difficilissimo. Per tecnologia e per regolamento il Var è uno strumento giovane, quindi ancora oggi si fatica a comprendere quando e come intervenire. È stata una partita talmente veloce e ricca di episodi che non sono entrato nel merito”, ha concluso il tecnico napoletano. Avevamo promesso di giocarcela su tutti i campi, di dare spettacolo e così sta accadendo. Siamo soddisfatti, contro la Juve abbiamo visto uno spettacolo fantastico».