La Reggina cerca un grande attaccante per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta del Sud”, il club calabrese, che giocherà in Serie B, avrebbe manifestato il proprio interesse per Riccardo Meggiorini, in uscita dal Chievo Verona, Diego Falcinelli del Perugia, Gabriele Moncini del Benevento e Alfredo Donnarumma del Brescia.