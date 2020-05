Oggi la Lombardia registra 58 vittime, per un totale di 15.954. Ieri erano state registrate 22 vittime per Coronavirus. Due giorni fa le nuove vittime registrate erano state 34, il 24 maggio 0 decessi. Rispetto a ieri, 26 maggio, i nuovi casi sono invece 384 (ieri erano 159, due giorni fa 148, tre giorni fa 285), per un totale di 87.801 casi registrati dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono invece 24.037.

Sono stati effettuati in tutto 697.561 (+12.506) tamponi. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è calato nelle ultime 24 ore di 8 unità, al momento i ricoverati in terapia intensiva sono 175. I ricoverati con sintomatologia, invece, sono attualmente 3626 (+4). Il numero complessivo dei dimessi nella regione è di 47.810 persone.

Fonti qualificate riferiscono a Open che a Milano i casi tornano a salire: oggi sono 42, ieri 14. In tutta la provincia sono 68, ieri 38. Su Bergamo, dei 198 positivi ben 168 sono stati caricati oggi ma si riferiscono a test effettuati negli ultimi sette giorni.