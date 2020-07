Intervistato ai microfoni de “La Gazzetta del Sud” Andrea D’Amico, agente tra gli altri anche di Corazza della Reggina ha rilasciato le seguenti parole: «È stata una stagione indimenticabile per tutti – dichiara D’Amico -, con Simone che ha dimostrato le proprie doti, grazie anche all’assistenza dei compagni. Un grandissimo merito va a Toscano, il quale lo ha impiegato in maniera perfetta, esaltandone le caratteristiche». In merito al mercato, inoltre, il procuratore dichiara: «È come andare a cena con una gran bella donna. È normale che qualcuno, seduto nei tavoli vicini, prima o poi si giri a guardarla. Posso confermarvi che il Modena è interessato al calciatore. Ternana? Assolutamente, anche gli umbri hanno chiesto informazioni. Chiarito ciò, non vorrei che passasse un messaggio sbagliato, perché Corazza non vuole assolutamente disfarsi della Reggina, anzi tutt’altro: il suo obiettivo primario è quello di continuare l’avventura in amaranto, e cimentarsi in un palcoscenico prestigioso come il torneo cadetto»