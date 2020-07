Come si legge su “Sicrapress” Salvo Pogliese si è espresso in merito al futuro del Catania: «Con la pubblicazione del bando di evidenza pubblica da parte del Tribunale, si sono finalmente poste le basi solide per salvare la matricola 11700 e la categoria di militanza del Calcio Catania. Tutto dovrà avvenire nella massima trasparenza affinché il passaggio dei proprietà avvenga con le garanzie necessarie a tutelare la storia e la tradizione della società rossazzurra e ritornare in breve tempo ai livelli che le competono. In queste settimane abbiamo registrato il senso di responsabilità della Finaria e in particolar modo dei suoi legali ma anche dell’amministratore unico del calcio Catania Gianluca Astorina, che non si sono arroccati su posizioni pregiudizievoli, ma anche la ferma volontà e determinazione dei soci della Si.Gi. a voler rilevare il club con un impegno fattivo. Tra venti giorni conosceremo i nuovi acquirenti, a conclusione di una procedura limpida e nella massima legalità, presupposti indispensabili per fare crescere una nuova società con obiettivi ambiziosi come tutti auspichiamo».