Si fa sempre più concreta l’ipotesi del 3-0 a tavolino per la Reggiana contro la Salernitana. La squadra è ancora pesantemente colpita dal virus e sembrano ormai non esserci le condizioni per affrontare la trasferta.

Stando a quanto riferito da “Gianlucadimarzio.com”, fino alla giornata di domani non ci saranno comunicazioni, ma ormai si va dritti in quella direzione, dopo gli esiti dei test molecolari che verranno comunicati solo tra qualche ora.





La Reggiana sarà quindi la prima squadra in Italia a perdere una partita per impossibilità di mettere insieme un numero minimo di giocatori causa Coronavirus.