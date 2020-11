Ag. Luperini: «Covid? La considera un'influenza. Ecco come sta»

Giocondo Martorelli, procuratore di Gregorio Luperini, centrocampista del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”.

Ecco quanto affermato:

«La Reggiana è stata colpita in maniera importante così come il Palermo dove Luperini aspetta di rifare il tampone affinché questo momento possa passare anche se la considera un’influenza. L’unica cosa è che ha perso un po’ il senso dell’olfatto. Con l’influenza magari esci, con il Covid devi stare a casa. Gregorio avrebbe anche la forza di allenarsi ma non è possibile. Sta solo a casa, mantiene fede agli impegni del protocollo sanitario».