Reggiana, Salerno: «Abbiamo sofferto tanto per raggiungere la salvezza»

Dopo aver vinto per 1 a 0 il derby contro il Modena grazie al gol di Gondo, mercoledì pomeriggio la Reggiana ha conquistato la salvezza aritmetica. Ai microfoni de “Il Resto del Carlino” il presidente del club, Carmelo Salerno, ha così commentato il traguardo raggiunto:

«La salvezza per la Reggiana era vitale e abbiamo sofferto tanto per raggiungerla. Esserci riusciti nel derby è una cosa in più. La cornice di pubblico è stata meravigliosa, in Serie B non si vedono spesso 13mila persona allo stadio e poi le coreografie di Teste Quadre e Gruppo Vandelli erano bellissime. Ho anche ringraziato i tifosi modenesi per aver esposto uno striscione in ricordo del piccolo Diego.

Giocheremo le prossime sfide cercando di vincere, ma se non dovessimo riuscirci, ci sarebbe comunque motivo di festeggiare. Di Nesta e Goretti parleremo dopo il 10 maggio, dico solo che sono stati determinanti per il risultato. Nesta ha lavorato tantissimo per tenere il gruppo unito neo momento difficili, Goretti ha invece ricevuto tante critiche, ma dico che ha vinto un campionato e raggiunto una salvezza in due anni. Ha sempre centrato l’obiettivo prefissato».