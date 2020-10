Come si legge su “Gianlucadimarzio.com” è in continua evoluzione la situazione in casa Reggiana per quanto riguarda le positività al Covid-19.

In mattinata la società di Menozzi ha comunicato che altri 11 componenti del gruppo squadra sono risultati positivi all’ultima serie di controlli. Attualmente la Reggiana ha 27 positivi, 21 calciatori e 6 componenti dello staff.