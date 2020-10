Martina Ricci, infermiera dell’ospedale Cardarelli di Napoli ha pubblicato un post diventato subito virale. Un post diventato subito virale.

La ragazza infatti, ha pubblicato una sua foto con i segni sul volto della maschera protettiva e si rivolge direttamente ai negazionisti del coronavirus.





“Quando dite che il Covid non esiste, vi fare assistere a un nostro turno con tutti i dispositivi di protezione che fanno male e fanno sudare – scrive sulla sua pagina Facebook – vi farei capire anche solo per un minuto l’ansia che si prova per la paura di non esserti vestita e svestita bene, la paura di non farcela, la paura di non esserti sanificato al meglio”.