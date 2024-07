Reggiana, Cigarini rinnova fino al 2025: «A 38 anni riparto con entusiasmo»

Luca Cigarini, classe ’86, si è espresso ai canali ufficiali della Reggiana dopo il prolungamento annuale con il club emiliano. Di seguito la nota del club e le parole del centrocampista:

“AC Reggiana è lieta di annunciare la prosecuzione del legame con Luca Cigarini, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Per il centrocampista nato a Reggio Emilia si tratterà della quarta stagione in granata.

I numeri totalizzati negli ultimi tre campionati parlano di 71 presenze, 4.680 minuti giocati, 3 gol e una promozione in Serie B. Cigarini, simbolo del calcio reggiano, incarna profondamente i valori della Società e accende la passione dei tifosi granata.

Ancora con noi, Ciga!”.

Cigarini: «Sono molto contento di questo rinnovo e non vedo l’ora di ricominciare. Dopo questi ultimi giorni di vacanza, ripartiremo da Toano che nelle ultime tre stagioni ci ha preparato al campionato facendoci sentire a casa ed ospitandoci a temperature ideali in strutture di livello. A 38 anni riparto con l’entusiasmo della mia prima stagione da professionista, pronto a dare il massimo come sempre per la Reggiana».