Sassuolo, ag. Pinamonti: «Dispiace per il club ma vogliamo vederlo in una serie maggiore»

L’agente di Andrea Pinamonti Enzo Raiola, è intervenuto a Radio Sportiva e ha chiarito la situazione in chiave mercato del suo assistito.

«C’è qualcosa di aperto in Serie A ma anche fuori dall’Italia. Andrea è molto apprezzato e considerato ovunque per doti sia tecniche che umane. Il mercato però è tappato, in Italia ma pure fuori, magari si smuove qualcosa post-Europeo. Andrea penso preferirebbe farsi qualche esperienza fuori: la priorità per noi è quella, dispiace per il Sassuolo ma vogliamo vederlo giocare in una serie maggiore. La situazione però deve sbloccarsi».