Cosenza, Kouan si presenta: «Questa per me è una scelta top»

Christian Kouan, è il primo colpo del mercato estivo del Cosenza. Il duttile centrocampista si è presentato oggi in conferenza stampa:

«È un grande piacere essere qui. Si è parlato del mio ruolo, io mi trovo bene sia da mediamo che da trequartista. Dipende da come vanno le partite, è il mister che decide e sa come spostarmi. Ho incontrato il direttore Delvecchio e le sue parole sul progetto mi hanno particolarmente colpito. Avevo diverse offerte, ma cercavo una piazza calda e una società che crede nelle mie capacità. Anche mister Alvini mi ha detto che mi voleva a Cosenza, quindi per me è stato subito sì. La presenza dell’allenatore è importante ma dico la verità, è stato il discorso del direttore a essere determinante. Mi ha chiamato e mi ha chiesto di raggiungerlo a Milano per parlare, il suo discorso mi ha colpito veramente».

«Questa per me è una scelta top, sono nel posto giusto al momento giusto. Non esiste la coppia Kouan-Alvini, c’è la società, c’è l’allenatore e c’è la squadra. Mister Alvini ha fatto sempre bene e cercheremo di dare il meglio tutti quanti. Avevo l’opportunità di andare anche all’estero ma nel mentre il mio procuratore mi ha parlato anche di Cosenza e il giorno dopo è arrivata la firma di Alvini. Ho pensato potesse essere la scelta giusta. Dopo l’ultimo anno al Perugia cercavo un’avventura che riaccendesse il fuoco. Ho parlato con il direttore un’ora, sono andato a pranzo e quando sono tornato gli ho detto: sono pronto. Era quello che volevo e sono contento di essere qui».