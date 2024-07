Cosenza, Delvecchio presenta Kouan: «Può dare un contributo importante»

Gennaro Delvecchio, ds del Cosenza, è intervenuto durante la conferenza stampa per presentare il nuovo acquisto Kouan:

«Penso che Christian abbia le caratteristiche che abbiamo deciso di avere in questa stagione, in questo percorso. La prima è la motivazione. È un giocatore che qualche anno fa aveva un mercato importante, quando era a Perugia. Non è stato venduto perché non si sono trovate le cifre. Noi siamo convinti che questo ragazzo possa fare buone cose con noi a Cosenza. Ha un’anima, è molto motivato e ha tanta voglia di rilanciarsi. È un calciatore duttile, può ricoprire più ruoli. In più ho parlato con lui a Milano quando ci siamo visti. La cosa che mi ha colpito è che, quando gli ho proposto Cosenza e che eravamo disposti a chiudere subito, lui non ha esitato. Un segnale forte, sotto l’aspetto umano e professionale mi fa stare tranquillo. Spero si ambienti il prima possibile perché può dare un contributo importante. Io credo in lui, spero che possa essere un punto di riferimento per questa squadra».