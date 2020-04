Molti si chiedono come sarà il reddito di emergenza, degli aiuti economici alle famiglie vista la pandemia di Coronavirus. Secondo quanto riporta “Today.it”, dovrebbe essere un aiuto valido per 2-3 mesi e dovrebbe andare a circa un milione di famiglie. La cifra ammonterebbe a circa 500 euro, ma potrebbe salire a un tetto massimo di 800 euro, il fattore che determinerebbe la quantità del reddito dovrebbe essere in base al numero dei componenti del nucleo familiare.