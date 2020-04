Nuove agevolazioni per le famiglie con basso reddito, infatti secondo quanto riporta “Palermo Today” arriva lo stop al pagamento del bollo dell’auto. Le famiglie con basso reddito saranno esentate dal pagare il bollo della macchina per le auto di piccola cilindrata, fino a 1400. Questo prevede uno degli articoli della finanziaria regionale votata ieri in commissione Bilancio all’Ars.