“Berlusconi e Salvini possono dire quello che vogliono il problema è solo del governo. Se va in crisi si sfascia tutto, i dati lo dicono chiaramente, e magari ci ritroviamo a settembre-ottobre con le elezioni. Prima di tutto deve dire con chiarezza cos’è la fase 2, quali sono i tempi e le modalità. Poi deve prevedere i vari scenari, essere preciso quanto più possibile e soprattutto dare liquidità alle imprese. Se il governo lavora bene, Salvini non può dire niente. In caso contrario, succederebbe un casino inenarrabile e tornerebbe Salvini, chissà in quali forme”. Queste le parole del filosofo, Massimo Cacciari, rilasciate ai microfoni di “Otto e mezzo” su La7 in merito alla gestione da parte del governo della pandemia di Coronavirus.