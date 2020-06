Il sussidio voluto dal M5s come sostegno per le famiglie in maggiore difficoltà economica, secondo quanto riporta “Gds.it”, potrebbe non essere inserito nella Legge di Bilancio 2021 per decisione della Corte dei Conti. Secondo quest’ultima infatti, i risultati ottenuti relativamente alle politiche attive del lavoro, ossia al reinserimento lavorativo dei beneficiari, sarebbero stati ad oggi insoddisfacenti.