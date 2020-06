Il presidente del Genoa, Preziosi, ha parlato a “Radio Kiss Kiss”, a proposito del ritorno dei tifosi allo stadio: «Occupare in sicurezza dei posti va bene, sono d’accordo. Il problema principale è che gli abbonati hanno già dei posti. Non si può dire a una parte di tifosi di non entrare, non è fattibile a meno che non si faccia una rotazione. Il Ferraris può ospitare 35 mila persone, portare dentro il 20% porterebbe allo stadio 7.000 persone e lo spettacolo ne beneficerebbe».