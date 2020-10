Novità per riottenere il Reddito di Cittadinanza dopo le polemiche dovute allo stop di questo mese.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, per quel che concerne il rinnovo, la nuova domanda potrà essere presentata questo stesso mese, per ricominciare a ricevere i versamenti da Novembre. Ciò sarà possibile se si rispettano i requisiti legati al patrimonio, come l’ISEE inferiore a 9360 euro, il patrimonio mobiliare non superiore ai 6000 euro, il patrimonio immobiliare diverso dall’abitazione non superiore ai 30.000 euro. Inoltre vi potrebbe essere una novità: non si potranno rifiutare fino a due offerte di lavoro se lontane da casa, come invece previsto nei 18 mesi.