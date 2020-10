La Sicilia, come riporta “Gds.it”, si conferma, purtroppo, tra le regioni peggiori per quanto riguarda l’epidemia del Coronavirus.. Dopo il Piemonte (1,22) e insieme alla Campania, infatti, è l’Isola ad avere l’indice di contagio più alto in assoluto in Italia: 1,19.

«Un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei, rende concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico. La trasmissione locale del virus – si legge nel report settimanale messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità – diffusa su tutto il territorio nazionale, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti soprattutto nell’ambito domiciliare. Rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali lavaggio delle mani, l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico».