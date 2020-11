Come si legeg su “Open.it” un nuovo record si è registrato in Veneto dove nelle ultime 24 ore ci sono stati 3.264 nuovi contagi di Coronavirus, il numero più alto dall’inizio della pandemia.

Secondo il bollettino regionale, anche la cifra dei decessi è salita drasticamente rispetto a ieri, con 38 vittime in più. In totale le vittime sono ora salite a 2.516.





Il presidente del Veneto, Luca Zaia si è espresso in merito: “Siamo sempre in situazione di allerta, in situazione critica, che non sappiamo quale evoluzione avrà». Da ieri il Veneto è classificata zona gialla, ma il rischio sempre crescente è che il nuovo report settimanale dell’Iss possa portare la regione in zona arancione: «Pensiamo di immaginare, secondo il modello matematico, che a metà novembre dovremmo raggiungere l’apice. Verosimilmente potremo avere 250-300 terapie intensive occupate, a marzo ne avevamo 356 . Oggi però ne abbiamo allestite un migliaio, il che non vuol dire che ci sia la festa della liberazione”.