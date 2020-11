Il ministro degli esteri Luigi Di Maio si è espresso in merito alle lamentele delle Regioni sul nuovo Dpcm. Ecco alcune dichiarazioni:

“Una cosa, lasciatemela dire, non la comprendo, mi dispiace. Non capisco adesso questo atteggiamento scontroso e caotico da parte di alcune Regioni e di alcuni Comuni, che oggi dicono il contrario di cio’ che dicevano il giorno prima. Bisogna chiudere, poi no, poi si’, poi lo sconcerto per aver chiuso. Giorni fa reclamavano piu’ autonomia e oggi vogliono meno responsabilita’. Ma si puo’? Dall’inizio della seconda ondata che va avanti questa tiritera. Ormai la pandemia e’ un terreno di scontro politico. È inaccettabile”.