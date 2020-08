Dopo anni passati ad incantare le platee di tutta Italia con il suo magico sinistro, ora El Chino, Alvaro Recoba, è pronto a tuffarsi in una nuova esperienza ben lontana dal mondo del pallone. Non più scarpini da calcio per lui, ma grembiule e fornelli accesi perché l’ex Inter sarà uno dei protagonisti di “Celebrity Masterchef Uruguay”. L’annuncio ufficiale è stato dato dallo stesso celebre programma televisivo su Twitter.