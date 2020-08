Dopo aver visto respinta la propria richiesta per la restituzione dei due punti di penalizzazione, il Trapani ha depositato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per la riammissione della diciottesima squadra in classifica e della diciassettesima perdente nei playout. Stando a quanto riportato da “Trapani.gds.it”, secondo i professori Enrico e Filippo Lubrano, il campionato di serie B 2020/21 dovrà essere vedere la partecipazione di 22 squadre (il campionato a 20 squadre era solo una eccezione dettata dalla norma transitoria per il torneo 2019/2020), motivo per cui la terzultima classificata e la perdente dei playout non possono essere retrocesse in serie C.

La società inoltre avrebbe intenzione di sporgere denuncia nei confronti di tutti gli elementi colpevoli di aver falsato il torneo cadetto di questa stagione, esposto che sarà depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale cittadino.