Real Madrid in piena emergenza, tanti indisponibili per Zidane per i match contro Valladolid e Atalanta.

Secondo quanto riporta “Tuttoatalanta.com”, infatti sarebbero 8 gli infortunati in casa Madrid, ovvero: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Marcelo, Valverde, Odriozola, Hazard e Rodrygo. L’ultimo il terzino spagnolo che si è infortunato contro il Valencia.





I blancos contro i bergamaschi disporranno solo di 13 elementi.