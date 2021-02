Secondo Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, è convinto che il sistema dei “colori” in Italia funzioni e che occorre insistere con la campagna di vaccinazione.

Intervistato dal Corriere della Sera ha dichiarato: “I dati che arrivano da Israele dimostrano ogni giorno di più che il vaccino funziona, le manifestazioni sintomatiche si riducono, le ospedalizzazioni diminuiscono e così i decessi, lo stesso si sta osservando in Italia con la somministrazione quasi completata del vaccino agli operatori sanitari”. Per Ippolito “bisogna vaccinarsi il prima possibile, quando previsto dai piani, e nell’attesa del nostro turno continuare a mantenere alta la guardia, che peraltro non va abbassata neanche dopo la vaccinazione”. “Le misure di contenimento richieste dalle varianti sono le stesse del virus originario, ma se è vero, come sembra, che alcune di queste mutazioni sono caratterizzate da maggiore contagiosità, sarà necessaria allora un’attenzione ancora più scrupolosa nell’attenersi alle misure di contenimento”. Inoltre “il sistema in essere nel nostro Paese, che gradua le misure nei territori in base alla situazione epidemiologica, può funzionare”.