Intervenuto ai microfoni di “SportChannel” l’ex difensore del Messina Angelo Rea si è espresso così in merito al campionato di C.

Ecco le sue parole:

«Penso che la classifica si determinerà su queste posizioni, il Bari è davanti, poi Avellino e Catanzaro si giocheranno il secondo posto. Una sconfitta ci può stare, il Catanzaro ha una squadra importante ed è in salute, ha fatto grossi investimenti. Brucia perché era uno scontro diretto ma perdere lì ci può stare, le squadre si equivalgono ma hanno qualcosa di meno dal Bari. Per me il Catanzaro ha fatto il mercato migliore con Biasci e Iemmello in attacco. Murano è un giocatore importante, Kragl è fermo da tempo ma è un ottimo giocatore».