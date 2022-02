Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega Pro ha reso noto il programma gare dalla 11^ alla 19^ giornata del girone di ritorno. Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive. Nel dettaglio ecco tutte le gare che riguardano il Palermo, nelle ultime due giornate impegnato in due big match: il Derby col Catania che si giocherà di sabato alle 17.30, mentre quello col Bari in programma di domenica stesso orario.

11a GIORNATA RITORNO – 05-06-07 MARZO 2022

PALERMO VIBONESE Sabato Ore 17.30

12a GIORNATA RITORNO – 12-13-14 MARZO 2022

AVELLINO PALERMO Domenica Ore 17.30

13a GIORNATA RITORNO – 15-16-17 MARZO 2022

PALERMO FIDELIS ANDRIA Mercoledì Ore 21.00

14a GIORNATA RITORNO – 19-20-21 MARZO 2022

POTENZA PALERMO Domenica Ore 14.30

15a GIORNATA RITORNO – 26-27-28 MARZO 2022

PAGANESE PALERMO Domenica Ore 14.30

16a GIORNATA RITORNO – 02-03-04 APRILE 2022

PALERMO PICERNO Domenica Ore 17.30

17a GIORNATA RITORNO – 09-10-11 APRILE 2022

MONOPOLI PALERMO Domenica Ore 14.30

18a GIORNATA RITORNO – 14 e 16 APRILE 2022

PALERMO CATANIA Sabato Ore 17.30

19a GIORNATA RITORNO – 23-24 APRILE 2022

BARI PALERMO Domenica Ore 17.30