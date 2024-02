Rapina nella notte a Palermo: ditta edile assaltata, legato e imbavagliato il custode

Rapina nella notte a Palermo, in 5 hanno assaltato una ditta edile.

Come riportato da “Rainews” hanno legato e imbavagliato l’agente addetto alla sorveglianza e dopo averlo immobilizzato gli hanno sottratto la pistola, poi hanno messo a segno il colpo.

Cinque i malviventi che, armati, hanno assaltato il magazzino della ditta Di Bella costruzioni a Palermo in via Tommaso Natale. Sono riusciti a rubare mezzi, attrezzature, cavi, telecamere e impianto di videosorveglianza.

Per il titolare della ditta si tratterebbe di una squadra specializzata. “Adesso si dovranno interrompere le attività lavorative – ha dichiarato l’imprenditore – in quanto è stato rubato tutto il cavo necessario al lavoro e i mezzi d opera. Siamo nel Far West – si è sfogato il titolare- dopo oltre 10 denunce di furto sui cavi di pubblica illuminazione per oltre 100 mila euro ora passano ai magazzini. Necessita che lo Stato intervenga ci sentiamo abbandonati. Il mio personale ha paura ad andare in cantiere e siamo con la vigilanza armata”.