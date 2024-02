Gazzetta dello Sport: “Benvenuto campione! Hamilton alla Ferrari dal 2025. La missione è compiuta”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su Hemilton in Ferrari.

Ormai sembrava impossibile che succedesse. Troppe volte la Ferrari aveva corteggiato Lewis Hamilton, ricevendo un no ad ogni “avance”. E poi il sette volte campione del mondo aveva firmato a fine agosto il rinnovo biennale del contratto con la Mercedes che pareva un impegno a vita, per un pilota della sua età. Ma in F.1 tutto può accadere, perfino quando la logica direbbe il contrario. Così l’eterno inseguimento della rossa al fuoriclasse inglese viene finalmente coronato dal successo: Lewis si trasferirà alla corte di Maranello nel 2025, lasciando il team d’argento con una stagione d’anticipo.

Una svolta clamorosa e inattesa. Paragonabile all’arrivo di Michael Schumacher dalla Benetton nel 1996, di Fernando Alonso dalla Renault nel 2010 e di Sebastian Vettel dalla Red Bull nel 2015. Ma anche agli addii di Valentino Rossi o di Marc Marquez alla Honda. Manna dal cielo per un mondo dei GP in piena salute dal punto di vista commerciale, ma costretto a fare i conti con il dominio assoluto di Max Verstappen, dato che questo pazzesco colpo di mercato, anticipato dal Corriere della Sera, avrà un effetto “scaccia noia” alimentando discussioni per mesi e mesi.

Addio È evidente che qualcosa si sia rotto fra Hamilton e il suo pigmalione Toto Wolff. Ragione per cui Lewis ha voltato le spalle alla Mercedes, accettando le offerte che da tempo gli arrivavano da parte di John Elkann, il presidente della Ferrari, suo grande estimatore. Probabile che il pilota non avesse più fiducia nel team che gli ha regalato sei titoli con le power unit ibride (l’altro lo aveva conquistato alla McLaren a inizio carriera). Tanto da bocciare la vettura 2024 ancora prima di provarla in pista nei test. Ieri i dipendenti della Mercedes F.1 sono stati convocati nella sede di Brackley per un annuncio che sapeva di commiato anticipato da Hamilton, dopo 11 stagioni insieme. «È il tempo giusto per fare questo passo e affrontare una nuova sfida», ha detto Lewis. Nel 2025 avrà 40 anni, era l’ultima occasione per andare alla Ferrari, il sogno di ogni pilota, prima di chiudere la carriera.