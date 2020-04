Le mascherine usate in questo periodo legato all’epidemia da Coronavirus rende irriconoscibili molte persone e questo favorisce anche i rapinatori. Approfittando di questa situazione in quattro, scrive “BlogSicilia.it”, si sono presentati al supermercato Paghi Poco di via Amedo D’Aosta e hanno svuotato le casse. I rapinatori, raccontano i presenti, hanno tenuto per circa mezz’ora in ostaggio i dipendenti e i pochi clienti presenti. I quattro, sempre secondo “BlogSicilia.it”, sarebbero scappati con l’auto di un dipendente che è stato costretto a consegnare le chiavi. La Polizia arrivata sul posto dopo l’allarme lanciato dai dipendenti sta indagando sull’accaduto.