L’emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo, ma a quanto pare non tutti i paesi sono stati colpiti. Infatti la Corea del Nord ha fatto sapere di non avere casi di Covid-19, viste le misure restrittive rigide e la chiusura dei propri confini. Oliver Hotham, esperto nordcoreano ha parlato di questa possibilità ai microfoni della BBC: “E’ veramente improbabile che non abbia casi perché confina con la Cina e con la Corea del Sud. Veramente non posso credere che sia possibile che abbiano evitato» i contagi totalmente. Improbabile un contagio su larga scala perché hanno preso davvero misure precauzionali presto. Penso che sia possibile che abbiamo prevenuto un’epidemia”.