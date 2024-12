Rapid Vienna, Guido Burgstaller brutalmente aggredito in strada: carriera a rischio

L’attaccante del Rapid Vienna, Guido Burgstaller, è attualmente ricoverato in ospedale con gravi lesioni che potrebbero compromettere definitivamente la sua carriera calcistica. Sabato scorso, l’attaccante 35enne è stato vittima di un’aggressione brutale nei pressi di Heldenplatz, una delle piazze storiche della capitale austriaca.

Secondo i rapporti dei testimoni oculari, Burgstaller è stato improvvisamente attaccato da un individuo non ancora identificato, che è riuscito a fuggire immediatamente dopo l’incidente. L’attaccante ha subito una frattura alla base del cranio a seguito dell’assalto, una lesione che lo costringerà a una lunga assenza dai campi di gioco e che solleva dubbi sulla possibilità di un suo ritorno in campo.

Le autorità sono attualmente al lavoro sul caso, cercando di ricostruire la dinamica degli eventi e di catturare il responsabile dell’aggressione. I motivi dietro l’attacco non sono ancora chiari, e la polizia ha avviato le indagini subito dopo la denuncia presentata da un cittadino.

L’SK Rapid Vienna, attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso vicinanza al giocatore chiedendo rispetto per la sua privacy e quella dei suoi familiari. “Speriamo in aggiornamenti positivi nei prossimi giorni e ci impegneremo a supportare Guido nel suo recupero,” ha dichiarato il club. “Contiamo nelle autorità per assicurare alla giustizia il colpevole di questo atto vile e incomprensibile.”

Mentre il mondo dello sport attende ulteriori sviluppi, l’intera comunità calcistica spera in una pronta guarigione per Burgstaller, sebbene la strada verso il recupero sembri essere particolarmente ardua.