UEFA: “Bluenergy Stadium” di Udine sede della Supercoppa Europea 2025

Prestigioso riconoscimento per il “Bluenergy Stadium”. L’impianto di Udine è stato scelto dal Comitato Esecutivo dell’Uefa come sede della Supercoppa Europa 2025, in programma il 13 agosto.

Sullo stadio di Udine – riporta Tuttomercatoweb.com – lo scorso marzo Magda Pozzo si era espressa così: «Negli ultimi sei anni di lavoro con Bluenergy, la sostenibilità è stata un valore fondamentale condiviso. Da molti anni, infatti, il Bluenergy Stadium è alimentato con energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili, evitando così l’emissione ad oggi di 5.000 tonnellate di CO2. Inoltre, qualche settimana fa abbiamo presentato il parco solare che sorgerà al Bluenergy Stadium: un progetto avvincente e unico nel suo genere in Italia. In sintesi direi che siamo contentissimi di come è andata questa collaborazione. Il nostro obiettivo è rendere il Bluenergy Stadium il primo stadio carbon neutral in Italia e tra i primissimi in Europa. È un processo lungo ma siamo pienamente impegnati in questo».