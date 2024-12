Antalyaspor, Van de Streek tira in porta ma colpisce uno steward: sgabello distrutto (VIDEO)

Durante l’ultima partita di campionato turco, un evento insolito ha rubato la scena nel match che ha visto l’Antalyaspor trionfare per 2-0 contro il Kaiserispor. Sander van de Streek, attaccante olandese dell’Antalyaspor, è stato protagonista di un episodio tanto inaspettato quanto virale.

Dopo aver segnato il primo gol della partita, il 31enne ex giocatore di Vitesse e Utrecht ha tentato di raddoppiare, ma il suo tiro è andato completamente fuori bersaglio. La palla ha colpito con forza lo sgabello di uno steward, che si trovava a bordo campo, distruggendo completamente la seduta e facendo cadere l’uomo a terra. Fortunatamente, lo steward è riuscito a rialzarsi quasi immediatamente, mostrandosi sorridente nonostante il spavento.

La scena ha rapidamente fatto il giro dei social network, attirando l’attenzione di migliaia di tifosi e non. A fine partita, Van de Streek, intervistato da Bein Sports, ha espresso il suo rammarico per l’accaduto: “Non me ne ero accorto, spero ora stia bene,” ha dichiarato l’attaccante, mostrando empatia e preoccupazione per il benessere dello steward.

😅 ‘Sahalarda ender görülen olay’ cümlesinin karşılığı… 🪑 Van de Streek’in çektiği şut, güvenlik görevlisinin oturduğu taburenin kırılmasına sebep oldu! #ANTvKAY #beINSPORTS pic.twitter.com/7jaHuhWBOw — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 15, 2024