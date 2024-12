Derby di Manchester: deceduto un tifoso del City durante la gara. Il comunicato del club

Il Manchester City ha annunciato con profondo dolore la perdita di uno dei suoi tifosi, avvenuta a seguito di un incidente medico durante il derby di ieri. La notizia è stata resa pubblica attraverso una nota ufficiale in cui il club esprime il suo cordoglio.

“Il Manchester City ha appreso la tragica notizia della morte di uno dei suoi tifosi a seguito di un incidente medico durante la partita di ieri. I pensieri di tutti i membri del club sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento incredibilmente difficile,” recita il comunicato.

La partita, che ha visto il City confrontarsi in un acceso derby, è stata offuscata da questo tragico evento. Le circostanze dell’incidente medico non sono state dettagliate nel comunicato, ma è evidente che l’evento ha lasciato una profonda cicatrice nel cuore del club e dei suoi sostenitori.

Manchester City are aware of the tragic news that one of our supporters passed away following a medical incident at yesterday’s match.

The thoughts of everyone at the Club are with their family and friends at this incredibly difficult time.

— Manchester City (@ManCity) December 16, 2024