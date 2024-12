Ranking FIFA: Argentina in testa, gli Azzurri puntano il Belgio

La FIFA ha aggiornato per l’ultima volta in questo 2024 il proprio ranking dedicato alle nazionali. Argentina prima in classifica mentre a seguire Francia e Spagna. Ecco di seguito le prime 15 posizioni del ranking FIFA aggiornato dopo gli impegni di ottobre:

1- Argentina – 1.867,25 punti

2- Francia – 1.859,78

3- Spagna – 1.853,27

4- Inghilterra – 1.813,81

5- Brasile – 1.775,85

6- Portogallo – 1.756, 12

7- Olanda – 1.747,55

8- Belgio – 1.740,62

9- Italia – 1.731,51

10- Germania – 1.703,79

11- Uruguay – 1.695,91

12- Colombia – 1.694,44

13- Croazia – 1.691,59

14- Marocco – 1.688, 18

15- Giappone – 1.652,79