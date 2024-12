Quasi quasi… mi ritiro: CLAMOROSO | Strappa il contratto con gli arabi e si ferma: addio dopo 900 presenze e 460 gol

Ritiro inaspettato nel mondo del calcio internazionale: la stella ha deciso di stracciare il contratto con il club arabo e appendere gli scarpini al chiodo.

I suoi gol hanno fatto il giro del pianeta e l’hanno consacrato come uno dei migliori marcatori di tutte le epoche. Un attaccante completo, forte, carismatico. Un autentico rapace in area di rigore, ma sarebbe riduttivo limitare il suo raggio d’azione agli ultimi 16 metri di manto erboso.

Il suo estro, la sua fantasia, la sua classe si sono manifestati con straordinaria costanza in qualsiasi zona del campo e, non ultimo, nello spogliatoio. Da vero leader, ha sempre avuto il merito di trascinare i suoi compagni, di motivarli, di incoraggiarli a non arrendersi anche di fronte a ostacoli apparentemente insormontabili.

Una mentalità da vincente, costruita con anni di allenamenti e sacrifici, che l’ha portato a essere indubbiamente tra i calciatori più forti della storia del pallone. Adesso, però, dopo una carriera gloriosa, ricca di trofei personali e di squadra, ha deciso di fermarsi. La notizia del ritiro è giunta in maniera inaspettata, trovando ampio spazio sui media cartacei e online.

D’altro canto, la scelta è giunta in modo completamente inatteso e proprio per questo è stata accompagnata da un inenarrabile clamore. Il dado è ormai stato tratto. Dopo 900 presenze e 460 reti, è giunto il tempo di appendere gli scarpini al chiodo e di stracciare il contratto in essere con il club arabo.

Niente retromarce in vista: uno dei giocatori più forti della storia ha scelto di ritirarsi

Una grave perdita per il calcio saudita, che proprio sulla fama del giocatore aveva inteso puntare con decisione per accrescere l’appeal del campionato locale. Tanto che anche alcune emittenti televisive italiane, in questi mesi, hanno trasmesso una serie di incontri della massima lega araba.

Adesso, però, il fenomeno rischia di spegnersi. A dire addio, tuttavia, non è Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse lusitano sente di avere ancora benzina in corpo e di poter dare il suo contributo decisivo alla squadra. A salutare, stando a quanto riportato dai colleghi di “Relevo”, dovrebbe essere un altro ex Real Madrid: si tratta di Karim Benzema.

Karim Benzema si ritira dal calcio? Ecco gli ultimi aggiornamenti

La punta, attualmente in forza all’Al Ittihad, quest’anno ha già messo a referto 10 gol e 3 assist nell’arco di 11 apparizioni. Tuttavia, “Relevo” riferisce la volontà dell’ex Lione di ritirarsi al termine della stagione 2024/2025.

Il suo contratto, in realtà, andrebbe in scadenza nel 2026, ma il transalpino potrebbe accorciare i tempi. In tal senso, si sarebbe già mosso in chiave futura, raggiungendo un’intesa di massima con il Real Madrid per tornare in landa iberica e rivestire il ruolo di ambasciatore della società.